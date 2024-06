Voglia d'estate, i vip in fuga che sono già al mare: da Ilary Blasi a Diletta Leotta e Chiara Ferragni, quali sono le mete più gettonate

Si alzano le temperature e iniziano i primi weekend al mare: una scelta eccellente soprattutto per coloro che vogliono staccare la spina e rincarare le energie. Molti sono i vip che hanno già voglia d'estate e stanno regalando già i primi oufit mare da copiare. C'è chi infatti è partito in anticipo verso mete più esotiche e chi ha preferito quelle più a portata di mano. Da Ilary Blasi, Chiara Ferragni, Diletta Leotta a Stefania Orlando e Paola Turani. Ecco chi ha trascorso un weekend in riva al mare.