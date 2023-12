Vincenzo Mollica a Domenica In, arriva Celentano e annuncia: «Il mio programma è pronto, andrà su Rai o La7»

Vincenzo Mollica racconta la sua storia «da vedente e non vedente» a Domenica In. Il celebre giornalista ha affrontato da Mara Venier il tema della malattia di cui soffre da tempo. Cecità ma non solo, il cronista ha anche il parkinson e il diabete. Ora Mollica ha messo in piedi uno spettacolo teatrale sul tema della vista: «L'arte di non vedere». Questo monologo sarà una vera e propria confessione, intima e sincera, in cui lo scrittore svelerà eccezionalmente aneddoti e dietro le quinte sulla moltitudine di personalità che negli anni ha avuto il piacere di intervistare e raccontare.