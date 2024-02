Veronica Lario: «Dopo il divorzio con Berlusconi trattata da velina ingrata. Io miliardaria? Il tribunale mi ha tolto tutto»

Veronica Lario parla per la prima volta a 15 anni dal divorzio con l'ex marito Silvio Berlusconi, morto lo scorso anno. L'ex first lady è la mamma di tre dei cinque figli del Cav (Eleonora, Barbara e Luigi). Lario e Berlusconi si sono lasciati nel 2009. Ci sono stati momenti, dopo il divorzio, in cui è stata descritta come una supermiliardaria, «in realtà, non è stato nulla di tutto questo, c’è stata una sentenza che mi ha negato qualsiasi diritto, che ho rispettato, e oggi sono una persona normale, un’imprenditrice», ha detto ospite di 'A cena da Maria Latella', in onda domani alle 21 su Skytg24.

Lario: pensavo di aver perso tutto

«Diciamo che – spiega Lario ripercorrendo il post 2009 -, finito questo momento per me davvero molto complesso, mi sono chiesta se era possibile ricominciare, per la mia vita e per delle scelte personale. In un certo momento ho pensato che per me non ci fosse più nulla, mi era stato negato un diritto, ho pensato ‘forse ha vinto il potere’. Ma mi sono detta non ho finito e ci ho provato». Della start-up sull’intelligenza artificiale che la vede alla guida, i «figli sono sorpresi – racconta - ma questo non mi vieta di colloquiare con loro, anzi è motivo di confronto». Chi tra loro è il più interessato? «Sicuramente Barbara», risponde.

