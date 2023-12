Vaticano, sì alle benedizioni delle coppie gay ma «non è come il matrimonio». Cosa prevede il documento «Fiducia supplicans»

Dal Vaticano arriva il sì alla benedizione delle coppie gay, precisando però che non è equiparabile a un matrimonio. Il dicastero della Dottrina della Fede, con il documento «Fiducia supplicans» approvato dal Papa apre in buona sostanza alla benedizione delle coppie dello stesso sesso ma al di fuori di qualsiasi ritualizzazione.

La dottrina sul matrimonio quindi non cambia con questa apertura perché la benedizione non equivale all'unione in matrimonio che può avvenire solo tra uomo e donna. Si contempla ora, però, la possibilità di accogliere anche coloro che non vivono secondo le norme della dottrina morale cristiana ma chiedono di essere benedetti.