Il generale Roberto Vannacci torna ancora una volta a far discutere con le sue dichiarazioni. Dopo l'uscita del suo libro autoprodotto che aveva destato scalpore, Vannacci, fresco di nuova nomina a Capo di stato maggiore delle forze operative terrestri, ha commentato il caso Giulia Cecchettin in un'intervista alla Stampa: «Non chiamateli femminicidi, chi ammazza non è figlio del patriarcato ma è uno smidollato».