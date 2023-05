Vacanze, l'infazione non va in ferie: volano i prezzi di hotel e ristoranti. Rialzo record a Firenze, +43,2%

Prepariamoci a vacanze salasso: l'inflazione spinge alle stelle anche i listini di alberghi e ristoranti.

Quest'estate solo per mangiare fuori, gli italiani si troveranno a spendere quasi due miliardi di euro in più rispetto all'anno scorso, mentre per i soggiorni in alberghi e hotel si pagano prezzi più alti in media del 15,2% fino ad arrivare a punte record del 43%. A fare i calcoli dell'impatto sugli esercizi pubblici dell'inflazione sui generi alimentari e bevande ma anche della bolletta energetica, sono le associazioni dei consumatori.

Stangata sulle vacanze, prezzi alle stelle: dagli hotel ai ristoranti, tutti i rincari. «A Firenze +43%»

