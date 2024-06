Tra le migliori università al mondo, c'è un'italiana che allarga i gomiti per farsi largo. Si tratta del Politecnico di Milano, che nella classifica QS è salita al 111esimo posto su 1.503 atenei, entrando di diritto nel «top 8 per cento» mondiale. Mai nessun ateneo italiano era arrivato così in alto e adesso entrare nella top 100 non è più un obiettivo irraggiungibile, come sembrava un tempo.