Ucraina, jet F-16 a Kiev, ok Usa: li daranno gli alleati europei. Come cambia la guerra con la Russia

Ucraina, la guerra sul campo con l'invasore (la Russia) potrebbe cambiare già a partire dai prossimi giorni. Non solo sul campo, ma soprattutto sui cieli sopra Kiev, Leopoli, il Donbass e, forse, la Crimea. La svolta potrebbe essere data dal fatto che gli Stati Uniti hanno fatto sapere agli alleati europei che non bloccheranno l'invio di jet F16 all'Ucraina.

Lo riferiscono fonti dell'amministrazione Biden in Giappone.

Ok Usa agli F-16 a Kiev

L'amministrazione Biden ha segnalato agli alleati europei nelle ultime settimane che gli Stati Uniti non bloccheranno, dunque, l'export di aerei da combattimento F-16 in Ucraina, come hanno anticipato alcuni funzionari alla Cnn, sottolineando di non aver ricevuto alcuna richiesta formale per l'invio dei jet.