Ucraina, caccia F16 a Kiev, ok Usa. L'allarme di Mosca: «Distrutte munizioni all'uranio, nube radioattiva verso l'Europa»

Ucraina, la guerra sul campo con l'invasore (la Russia) potrebbe cambiare già a partire dai prossimi giorni. Non solo sul campo, ma soprattutto sui cieli sopra Kiev, Leopoli, il Donbass e, forse, la Crimea. La svolta potrebbe essere data dal fatto che gli Stati Uniti hanno fatto sapere agli alleati europei che non bloccheranno l'invio di jet F16 all'Ucraina. Lo riferiscono fonti dell'amministrazione Biden in Giappone.

L'allarme di Mosca uranio, nube radioattiva verso l'Europa»

Un deposito di munizioni all'uranio impoverito inviate dall'Occidente è stato distrutto da un bombardamento russo e come conseguenza si è formata una «nube radioattiva» che si muove verso l'Europa. Lo ha detto il capo del Consiglio di Sicurezza russo, Nikolai Patrushev, citato dall'agenzia Ria Novosti. Secondo Patrushev un aumento dei livelli radioattivi è già stato rilevato in Polonia.

Zelensky a Gedda al summit della Lega Araba

È arrivato all'aeroporto internazionale di Gedda, in Arabia Saudita, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per partecipare al summit della Lega Araba. Lo riferisce Al Arabiya, precisando che Zelensky è partito a bordo di un velivolo francese dalla Polonia. L'inizio del vertice della Lega Araba è previsto per le 14:30 locali, le 13:30 in Italia.

«Putin è solo, non ha nessuno con cui parlare: vuole soltanto salvare la Russia»

Ok Usa ai caccia F16 a Kiev

L'amministrazione Biden ha segnalato agli alleati europei nelle ultime settimane che gli Stati Uniti non bloccheranno, dunque, l'export di aerei da combattimento F-16 in Ucraina, come hanno anticipato alcuni funzionari alla Cnn, sottolineando di non aver ricevuto alcuna richiesta formale per l'invio dei jet.