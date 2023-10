Uccide l'ex moglie con 15 coltellate, poi dice alla figlia (minorenne): «Chiama il 112, ho fatto un casino»

Ha ucciso l'ex moglie a coltellate, l'infermiera 53enne Concetta Marruocco, e poi ha chiesto alla figlia di chiamare il 112: «Ho fatto un casino...». L'ennesimo femminicidio è avvenuto stanotte in una casa di Cerreto d’Esi, in provincia di Ancona. L'uomo, l'operaio metalmeccanico 55enne Ruggero Benvenuto, è ora in stato di fermo, in caserma dai carabinieri.

Secondo una primissima ricostruzione, l'uomo sarebbe andato a casa dell'ex moglie verso le 3 di notte per un chiarimento: una volta entrato sarebbe scoppiato un litigio, al culmine del quale l'uomo ha afferrato un coltello e si è scagliato contro la donna, mentre in casa era presente anche la figlia minorenne della coppia.

