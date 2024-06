Turetta, la difesa punta sulla perizia psichiatrica per evitare l'ergastolo: «Uno squarcio inatteso». Al processo almeno 20 testimoni

Filippo Turetta è stato ufficialmente rinviato a giudizio per l'omicidio di Giulia Cecchettin e la strategia difensiva è chiara: puntare sulla perizia psichiatrica ed evitargli il massimo della pena, che in questo momento sembra l'epilogo più ovvio.

Turetta, la strategia della difesa

Turetta non risulta esser mai stato in cura per problemi psicologici o psichiatrici ma, alcuni suoi comportamenti, emersi durante gli accurati accertamenti effettuati dagli investigatori, hanno aperto uno squarcio inatteso, che potrebbe aiutare la difesa ad ottenere il via libera ad una perizia finalizzata ad accertare la sua capacità di intendere e di volere nel momento in cui ha ucciso Giulia, riporta Il Gazzettino.