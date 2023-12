Turetta, il compleanno in carcere: «Sta bene, può addirittura giocare alla playstation». Presto il secondo incontro con i genitori

Il prossimo 18 dicembre Filippo Turetta vivrà il primo compleanno in carcere, dove è rinchiuso per l'omicidio di Giulia Cecchettin. Sicuramente, non una festa. Compirà 22 anni, gli stessi che aveva la sua ex fidanzata, a cui ha tolto la vita. Un anno fa, per il 21esimo compleanno del giovane, stavano ancora insieme e in pochi mesi la situazione è precipitata: è arrivata la rottura (lo scorso agosto), ci sono state le scenate, la gelosia, i tentativi di rincociliazione disperati di Turetta e poi il rapimento e l'omicidio brutale.