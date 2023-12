Samantha a 28 anni scopre di avere un tumore e tre anni da vivere: «Non ha senso: non bevo, non fumo, non sono sovrappeso»

La vita di Samantha è cambiata in un istante, dal godersi i propri vent'anni a dover fare i conti con una diagnosi di tumore del colon-retto al quarto stadio, diffuso al fegato e al polmone destro. Secondo i dottori, la malattia le avrebbe lasciato circa tre anni di vita.

A raccontare la sua storia è un'intervista del DailyMail, che spiega come la scoperta sia stata fatta tramite delle semplici analisi del sangue, un esame di routine. Eppure, non c'è nulla di routine in quella giornata del 26 febbraio che ha trasformato la vita dell'assistente bibliotecaria in una battaglia per la vita.