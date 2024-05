Toti arrestato, verbale dell'interrogatorio (di 27 pagine): «Spinelli mi finanziava dal 2015. Ho chiesto voti per Ilaria Cavo ai Testa»

Il presidente della Liguria Toti ha risposto per otto lunghe ore alle domande (180) dei magistrati. Ha spiegato circostanze, incontri e telefonate che secono i pm Luca Monteverde e Federico Manotti sono indizi di corruzione e finanziamenti illeciti mentre per lui sono soldi usati per l'interesse pubblico. «Ho agito nell’interesse dei cittadini. Ogni euro preso è stato destinato alla politica, tutto è tracciabile, mai fatto pressioni e mai fatto favori», ha detto e scritto in una memoria difensiva di 17 pagine.

Nell'interrogatorio che si è svolto ieri nella caserma della Guardia di Finanza all'interno del porto, Giovanni Toti ha «chiarito il significato delle richieste di finanziamenti a sovventori abituali che non erano collegate ad alcun tipo di favore e fatte in modo esplicito e diretto proprio nella convinzione di avere impostato i suoi interventi verso l'interesse pubblico», ha spiegato il suo difensore Stefano Savi.

Toti, interrogatorio fiume: «Agito nell'interesse pubblico, neanche un euro per me»