Terremoto Campi Flegrei, vertice con i sindaci: dai fondi alle verifiche sul territorio. «Ma la gente non vuole andare via»

Gli obiettivi sono stati definiti, le priorità anche. Viene considerato positivo l'esito dell'incontro con il ministro della Protezione civile, Nello Musumeci, per fare il punto sulla situazione nei Campi Flegrei dopo lo sciame sismico degli ultimi giorni. All'incontro hanno partecipato i primi cittadini dell'area e il sindaco metropolitano di Napoli, Gaetano Manfredi. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha ribadito che i puteolani amano la loro città e non intendono andare via, dopo che negli ultimi giorni si era anche parlato di fondi per la delocalizzazione.



Il clima dell'incontro è stato sereno, dopo le polemiche innescate dalla frase del ministro («Chi ha scelto di vivere ai Campi Flegrei sapeva di vivere in un'area difficile che presenta rischi»), poi seguita ieri dalla precisazione: «Ma quali colpe dei cittadini, gli unici responsabili vanno cercati nelle classi politiche dirigenti che, da Roma fino ai Comuni del luogo, hanno governato quei territori».