Taylor Swift «censurata» su X, Instagram e Facebook: oscurate le ricerche delle foto hot della cantante

Taylor Swift è stata «censurata» da Mark Zuckerberg e Elon Musk, ma è andata davvero così? Nelle ultime ore il nome della cantante sulla piattaforma di Elon Musk da alcune ore non danno risultati dopo che nei giorni scorsi una valanga di false foto porno della cantante avevano invaso i suoi canali.

False immagini

Nessun esito hanno prodotto anche le ricerche con le parole «Taylor Swift nuda» o « Taylor Swift AI», le sequenze più usate per far uscire le immagini incriminate. La decisione di X si affianca a quella di Meta che «monitorerà attivamente i suoi canali Facebook e Instagram» dopo che la Casa Bianca, «allarmata», venerdì aveva esortato il Congresso a passare una legge contro le false immagini in rete. «Fatta salva la loro indipendenza, i social hanno un ruolo per prevenire la diffusione di disinformazione e di immagini intime non consensuali di persone in carne e ossa», ha detto la portavoce Karine Jean-Pierre.