La Commissione Ue vuole "assoldare" Taylor Swift: «Convinca i giovani a votare»​. Il totonomi degli artisti "sponsor"

In vista delle prossime elezioni europee, in programma per giugno 2024, Margaritis Schinas, vice presidente della Commissione europea, ha dichiarato: «Nessuno è in grado di mobilitare i giovani quanto i giovani. Taylor Swift a settembre ha lanciato un appello sui social media ai ragazzi americani, affinché si registrassero per votare. Il giorno dopo il suo post social, 35.000 giovani statunitensi si erano registrati per votare. Il prossimo 9 maggio, Taylor Swift sarà in concerto a Parigi. Spero faccia lo stesso appello per i ragazzi europei. Mi auguro, inoltre, che qualcuno del suo staff possa trasmetterle la nostra richiesta».