Taxi, domani scatta lo sciopero: si prevede una giornata di forti disagi nelle grandi città

Diversi disagi per pendolari e passeggeri per lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale, indetto dal sindacato di base Usb. E domani, martedì 10 ottobre, ad incrociare le braccia saranno i taxi aderenti alla stessa Usb, Orsa e Fast Confsal, che protestano contro l'aumento delle licenze deciso dal governo col dl Asset. I lavoratori e le lavoratrici del trasporto pubblico locale hanno partecipato «compatti alla mobilitazione» con le parole d'ordine «salario, sicurezza, dignità», afferma il sindacato di base, chiedendo l'introduzione di un salario minimo per legge di 10 euro l'ora, e la messa a punto del reato di omicidio sul lavoro.

