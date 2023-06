Il SuperEnalotto regala un Jackpot da 42,5 milioni di euro: la sestina vincente (8 30 33 40 64 78 JOLLY 42 SUPERSTAR 59), come riporta agipronews, è stata realizzata a Teramo, in via Statale 80 alla tabaccheria Nicolini tramite Quick Pick. Il jackpot per la prossima estrazione è di 11,3 milioni. Si tratta del terzo “6” del 2023: l’ultimo Jackpot risale al 25 marzo scorso, quando sono stati vinti 73,8 milioni.