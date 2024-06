Statali, aumenti di stipendio da 160 euro ma non solo: «abolita» l'anzianità e spazio al merito (anche per i premi)

Aumenti di stipendio in arrivo per gli statali: quasi 200mila dipendenti pubblici stanno per ricevere l'incremento di 160 euro medi al mese, pari al 5,78% della remunerazione, grazie ad un finanziamento di 555 milioni di euro che proviene dai 5,5 miliardi di euro stanziati a favore dei rinnovi contrattuali per il rinnovo 2022-24. Gli aumenti arrivano infatti per via del rinnovo del contratto nazionale dei dipendenti della Pubblica amministrazione, ma lo stipendio non è l'unica novità del documenti, firmato dal ministro Paolo Zangrillo, di cui il quotidiano Il Messaggero ha dato alcune anticipazioni alcuni giorni fa. Le novità più rilevanti riguardano infatti le funzioni centrali e i criteri di selezione e di riconoscimento degli aumenti salariali.

Abolizione dell'anzianità

La prima novità riguarda l'abolizione dell'anzianità di servizio dai criteri di valutazione per gli aumenti di stipendio. A differenza dell'ultimo accordo sindacale, che prevedeva che il 40% della valutazione fosse legato all'esperienza professionale (cioè appunto all'anzianità). Il senso è che sia più premiato il merito, rispetto al passato. Stesso discorso per quanto riguarda i premi, che dovrebbero andare ai dipendenti che si distingueranno per le loro capacità. Altra novità rilevante riguarda lo smart working: salta l'obbligo di lavorare in ufficio, ma la precedenza ce l'avranno i lavoratori fragili e i genitori di figli under 14.