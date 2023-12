Praga, sparatoria all'università: ci sono morti e feriti. Uomo armato sul tetto: è stato ucciso

Sparatoria all'università nel centro di Praga, ci sono morti e feriti. Lo riferisce la polizia ceca, citata dall'agenzia Ctk. La polizia è intervenuta nella centrale piazza Jan Palach a Praga in seguito alla sparatoria segnalata nella sede della Facoltà di Lettere dell'Università Carlo, e non in una scuola come riferito precedentemente. Sul posto sono intervenuti tutti i servizi di emergenza. «Sul posto si contano diversi morti e decine di feriti». Lo scrive la polizia ceca su Twitter, riferendosi alla sparatoria avvenuta alla Charles University di Praga.