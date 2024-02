Sostenibilità, al via il contest "Steam in Minecraft" rivolto agli studenti: una possibilità per cambiare il mondo

Una possibilità per cambiare il mondo, secondo i valori della sostenibilità e dell'economia circolare. Si chiama “STEAM in Minecraft” e si tratta di un contest rivolto agli studenti italiani che ispirano a una riflessione approfondita sull’attualissimo tema della transizione ecologica. Gli alunni che decideranno di partecipare al contest hanno tempo fino al 28 febbraio per iscriversi: le cinque migliori iniziative che verranno selezionate potranno vincere fino a 500€ di premi in palio. L'iniziativa è gratuita ed è rivolta alle classi delle scuole primarie (limitatamente alle quarte e quinte) e secondarie di primo e secondo grado, degli istituti pubblici e paritari italiani che mira a sensibilizzare i giovani sull’importanza della transizione ecologica, della consapevolezza ambientale e della cittadinanza attiva, incoraggiandoli a concepire soluzioni sostenibili per tutti noi.