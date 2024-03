Uova di Pasqua, come trovare le sorprese in base al peso e cosa consente la legge. La guida: dagli eroi Marvel alle principesse Disney

Pasqua si avvicina e il dolce simbolo più venduto sono sicuramente le uova pasquali. Grandi e piccini non rinunciano mai al cioccolato e alla sorprese contenute all'interno del dolce. Ma da qualche giorno qualcosa di strano sta accadendo: sempre più clienti si recano all'interno dei supermercati per pesare le uova di Pasqua.



Perché mai? Il motivo è presto spiegato. Collezionisti e non sono alla ricerche delle edizioni limitate che si trovano all'interno di una nota marca di cioccolata italiana.



Facciamo un esempio partendo dalla linea di Dragon Ball, il cartone animato che ha come protagonisti Goku & friends. Il sayan è una dei pezzi più richiesti così come il suo fedele compagno Vegeta e l'ultimo antagonista dell'opera di Toriyama: Jiren. I tre hanno pesi diversi e sui social sempre più influencer stanno spiegando come riuscire a trovare la figure che più ci piace. Come? Pesando le uova nel reparto ortofrutta. Sapendo qual è il peso, si può dedurre quale sopresa ci sia. Tra gli influencer - e non solo - c'è addirittura riuscito a sapere quale sia il peso specifico.