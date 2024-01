«Sono ancora single, forse perché faccio sempre sesso al primo appuntamento?»

Trovare l'anima gemella non è semplice, e quando si rimane a lungo single si cerca in ogni modo di capirne la causa. Di chi è la colpa? Siamo noi? Sono gli altri? Se lo chiede anche questa ragazza. 29 anni, sigle da tanto. In una lettera al New York Post ha esposto il suo dilemma alla sessuloga e terapista di coppia Isiah McKimmie.

«Ti concedi troppo facilmente»

«Sono una donna di 29 anni e ho vissuto l'ultimo decennio nella speranza di trovare un marito con cui avere una famiglia. Uso le solite app di incontri e provo a frequentare uomini che cercano qualcosa di serio», ha scritto. «Se sento un legame, però, non ho problemi a fare sesso con un uomo, che sia al primo appuntamento o al secondo».

«La mia migliore amica - ha aggiunto - dice che il motivo per cui non riesco a trovare un partner è che mi concedo troppo facilmente. Dovrei "far desiderare di più gli uomini" e non andare a letto con loro "prima di almeno 10 appuntamenti". Non è un modo di pensare antiquato questo? Siamo nel 2024!»