Smemoranda, torna sui banchi di scuola: chi è il nuovo editore e come ha salvato la storica agenda

Addio Smemoranda? Non questa volta. La storica agenda nata nel '78, dopo un boom negli anni Novanta, ha rischiato di sparire per sempre dai banchi di scuola dopo il fallimento della Gut, la società editoriale dei tre direttori Nico Colonna, Gino & Michele. Il marchio era stato messo all'asta dal Tribunale di Milano ma non si presentò nessuno. La base di partenza per l'acquisto era di tre milioni. Ed è qui che entra in scena il nuovo imprenditore: Lucio Santoro.



Il nuovo editore è un impreditore pugliese trapiantato a Londra. Lucio Santoro è riuscito a diventare il nuovo papà di Smemoranda attraverso un altro canale. Nei prossimi mesi si terrà la seconda asta ma il vincitore è già lui perchè ha rilevato la licenza e questo gli darà diritto ad avere la prima parola nell'incanto.