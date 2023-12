Si è quasi concluso il processo a carico di Shabbar Abbas, padre della 18enne Saman, uccisa la notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021.

È attesa per domani sera, al Tribunale di Reggio Emilia, la sentenza di primo grado del processo per l'omicidio della giovane. Nell'aula della Corte di Assise, l'imputato potrebbe rilasciare dichiarazioni spontanee prima che il giudice si chiuda in camera di consiglio per deliberare.