Siu, il marito Jonathan Maldonato arrestato. Le contraddizioni: «Una caduta. No, un suicidio». Lei voleva divorziare

Ci sono punti oscuri nella vicenda di Siu, l'influencer di Biella in prognosi riservata che da giovedì scorso lotta tra la vita e la morte all'ospedale di Novara, ma anche il sospetto confermato sempre più dai provvedimenti della procuratrice Teresa Angela Camelio di trovarsi davanti a un giallo dal copione già scritto. Mercoledì il marito della 30enne, Jonathan Maldonato, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio, per poi essere fermato nella tarda serata e condotto in carcere. L'arresto è stato convalidato giovedì mattina.