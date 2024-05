L'influencer Siu si è svegliata dal coma. L'auto parcheggiata, le contraddizioni del marito e i segnali di crisi: cosa sappiamo

È uscita dal coma farmacologico Soukaina El Basri, per tutti Siu, l'influencer di 30 anni che giovedì scorso era arrivata in ospedale a Biella dicendo di essersi ferita in casa. La donna era stata trasferita d'urgenza all'ospedale di Novara, dove era stata operata e ricoverata in rianimazione in coma farmacologico. Stamattina si è risvegliata. I medici però non hanno ancora sciolto la prognosi.