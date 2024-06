Sinner scopre in diretta di essere numero 1 al mondo. L'urlo dalle tribune, il break perso e l'intervista: «Sono commosso»

«Jannik, sei il numero 1! Sei il numero 1!»: questo il grido levatosi dagli spalti dello stadio Chartrier del Roland Garros, mentre Sinner si trova ancora in campo, disputando i quarti di finale contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Jannik è concentrato sul match, focalizzato sull'obiettivo di raggiungere la semifinale dello slam parigino. Ma ha già capito, anche se non può avere la conferma. Ha un attimo di esitazione, perde il servizio. La corazza del freddo altoatesino forse sta vacillando. Ma è solo qualche istante. Sì, è il nuovo numero uno al mondo. È il primo italiano a riuscirci. Dopo il ritiro di Novak Djokovic non c'è più alcun dubbio. «Allez Sinner! Allez Jannik!», grida la folla del Roland Garros.