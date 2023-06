Silvio Berlusconi, da Arcore al Milan, da Gheddafi a Ruby: l'alfabeto dalla A alla zeta

A Arcore.

Quartier generale tra contratti aziendali, larghe intese politiche e showbiz: tycoon, deputati e soubrette. Poi l'ago della bussola s'è spostato in direzione romanocentrica (Palazzo Grazioli). Ma la vetusta villa dei Casati Stampa conserva sempre il suo fascino avvolta dalla bruma brianzola. Da oggi dimora forever, mausoleo, sepolcro.



B Bossi.

Stesso cognome, mamma Rosa e il sodale Umberto, fondatore della Lega. Pura omonimia. La prima, amatissima, gli restò fedele a vita, il secondo lo sgambettò al suo primo governo, facendolo inciampare sui tappeti di Palazzo Chigi.



C Canale 5.

Televisivamente, la creatura più amata. Quella che avrebbe conteso divi e primati d'ascolto a Mamma Rai. L'impressione è che non si sia mai più divertito così come in quegli studi. E negli stadi, altro suo dispendioso hobby.

