Sergio D'Ottavi: «Il triangolo non lo voglio con nessuno qua dentro. Voglio vivermi le cose sereno»

Sergio D'Ottavi, in poco tempo, è diventato uno dei concorrenti preferiti dal pubblico di questa edizione del Grande Fratello. Schietto, diretto, sincero e non opportunista, il gieffino si è subito legato a Beatrice Luzzi e Stefano Miele con i quali trascorre la maggior parte del tempo all'interno della casa più spiata d'Italia. Il 32enne, poi, sembrava essersi avvicinato anche a Greta Rossetti: tra loro, sguardi complici, sorrisi ammiccanti e battutine, classici comportamenti che facevano presagire un flirt bello e buono.

Nelle scorse settimane, tuttavia, i fan che li avrebbero voluti vedere insieme si sono dovuti ricredere perché a Sergio non piacciono proprio certi atteggiamenti da parte della coinquilina. Inoltre, nelle ultime ore, ha detto chiaro e tondo di non essere all'interno del reality per crearsi una "storiella".