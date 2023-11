Scuole superiori, i licei che preparano meglio: Visconti a Roma, Casiraghi a Milano. La classifica

Anche per le scuole è tempo di pagelle: arrivano i voti per le superiori dal liceo Visconti di Roma al Casiraghi di Milano e, a stilarle, come ogni anno nell’ultimo decennio, è Eduscopio. Il sistema creato dalla Fondazione Agnelli che aiuta gli studenti di terza media a confrontare le scuole superiori della loro zona, in base a come queste preparano per l’università o per il mondo del lavoro dopo il diploma. È possibile accedere al motore di ricerca eduscopio.it e trovare tutte le scuole, in base all’indirizzo selezionato e alla zona prescelta, classificate in base ai risultati raggiunti dagli studenti diplomati. Quest’anno il gruppo di lavoro della Fondazione Agnelli, coordinato da Martino Bernardi, ha analizzato i dati di 1.326.000 diplomati italiani di 7.850 scuole, nei tre anni scolastici dal 2017/2018 al 2019/2020, seguendo i percorsi di oltre 1,1 milioni di diplomati.