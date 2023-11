Sciopero dei treni, sindacati: «Adesione con punte del 100%». Salvini: scene indegne nelle stazioni. Cgil e Uil in piazza al Sud

Si prospetta ancora un venerdì nero per i trasporti in Italia. Il primo dicembre è, infatti, previsto un nuovo sciopero. A renderlo noto è il Gruppo Fs italiane. Lo sciopero nazionale del personale avrà durata di 24 ore: dalle 21 del 30 novembre alle 21 del 1° dicembre con possibili ripercussioni sulla circolazione ferroviaria. La protesta è stata proclamata dalle sigle Cat, Cub Trasporti, Sgb e Usb lavoro privato. Possibili ripercussioni su Frecce, Intercity e Regionali.

Intanto, già oggi, non sono mancati i disagi. L'adesione, infatti, è alta e, in alcuni casi, tocca «punte fino al 100% delle ferroviere e dei ferrovieri dipendenti da tutte le aziende ferroviarie italiane». Così Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa trasporti e Fast Confsal in una nota, dopo la rilevazione della percentuale di aderenti allo sciopero di otto ore indetto dopo l'incidente mortale in Calabria. «La categoria – spiegano le sigle sindacali – non è più disponibile a rischiare la vita per il mancato adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture ferroviarie e stradali».

Treno regionale travolge camion sui binari a Corigliano Rossano, mezzi prendono fuoco: morti il conducente e la capotreno