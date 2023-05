Sciopero trasporti oggi 26 maggio, venerdì nero: a rischio treni, bus e metro. Orari e fasce di garanzia a Roma, Milano, Napoli, Torino, Firenze

Venerdì nero per i trasporti: oggi è il 26 maggio, giorno dello sciopero generale indetto dai sindacati di base Usb nei settori pubblico e privato. Le interruzioni dei servizi interessano i mezzi pubblici cittadini (Milano, Napoli, Torino; Firenze), treni, scuola, sanità, rifiuti. Garantiti i servizi essenziali nelle zone dell'Emilia Romagna colpite dall'alluvione.

Sciopero dei treni 26 maggio 2023, orari e treni garantiti (Trenitalia e Italo): tutto quello che c'è da sapere

Sciopero treni 26 maggio 2023

Lo sciopero dei treni inizierà alle 9 e finirà alle 17 di venerdì 26 maggio 2023. Sui siti web di Trenitalia e Italo sono disponibili le liste dei treni garantiti, cioè dei convogli che anche in caso di adesione allo sciopero dovrebbero partire in ogni caso e non saranno cancellati: i treni non garantiti corrono invece il rischio di una cancellazione, sebbene la mancanza di garanzia non equivalga alla certezza che vengano cancellati.