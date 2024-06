Scadenze fiscali, il calendario di giugno 2024: dall’Imu all’assegno unico e pensioni, le date da segnare

Il mese di giugno 2024 ha importanti scadenze fiscali da ricordare. soprattutto quelle che riguardano la seconda parte del mese. In realtà sono le scadenze generalmente previste per il 16 del mese, ma siccome si tratta di una domenica, gli adempimenti sono spostati al 17.

Imu

Per i proprietari di immobili diversi dalla prima casa, il primo appuntamento importante è la scadenza della prima rata dell’IMU (Imposta Municipale Unica). La prima rata corrisponde al 50% del dovuto, l’importo deve essere calcolato applicando le aliquote fissate per l’anno precedente dal Comune in cui si trova l’immobile.

Da sottolineare che è prevista una riduzione del 50% per gli immobili inagibili e inabitabili, per gli immobili concessi in comodato d’uso ai figli e per quelli posseduti da italiani residenti all’estero e non concessi in locazione.