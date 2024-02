Sara Buratin uccisa a coltellate da Alberto Pittarello, perché il compagno non si trova ancora: il giallo del furgone

Sara Buratin uccisa dal compagno a Bovolenta (Padova). Alberto Pittarello a oltre 36 ore dal delitto risulta ancora irreperibile. I carabinieri sono convinti che sia morto in fondo al fiume Bacchiglione, ma certezze non ce ne sono. Riprenderà presumibilmente nella giornata di domani l'intervento dei Vigili del fuoco per le ricerche del mezzo inabissatosi ieri pomeriggio proprio nel Bacchiglione, a Bovolenta, probabilmente appartenente ad Alberto Pittarello, compagno di Sara Buratin, trovata uccisa a coltellate.