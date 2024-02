Sanremo 2024, le pagelle della finale: tutti i voti ai 30 cantanti in gara nella serata conclusiva

Una nuova maratona musicale lunga sei ore ha portato, nella serata di ieri, al motivo vincitore del 74° Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Una carrellata che si è snodata per trenta canzoni e che ha confermato l’impressione che si era avuta fin dalla prima serata di gara.

Amadeus ha pescato, per la sua playlist dell’ultima edizione da direttore artistico, su tutto quello che è stato “trend” negli ultimi dodici mesi: dai tormentoni che ci porteremo dietro fin oltre l’estate (ballabili, elettro-dance, ritmi frenetici) al rap e all’hip hop che hanno dominato in molte delle proposte in concorso, dalle ballate cantautorali (alcune originali, altre più tradizionali, quasi "festivaliere" come si diceva una volta) all’urban e alle sonorità etniche e world. Quota minima per quel che riguarda i temi sociali (immigrazione, lavoro) mentre più spiccata l’attenzione per il disagio giovanile che però ha trovato spazio in motivi di grande impatto ritmico. Forse ci si aspettava un guizzo di maggiore spregiudicatezza tra giovani e giovanissimi, molti sono stati “simil”: simil-rock e simil-punk in primo luogo.