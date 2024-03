San Patrizio, le 4 +1 curiosità sulla festa irlandese: dalle origini alla birra. Ecco perché si celebra

È arrivato il Saint's Patrick Day. In Irlanda, ma non solo, il 17 marzo di ogni anno viene festeggiato il patrono della nazione: San Patrizio. Egli è il vescovo cristiano che nel V secolo evangelizzò l'Irlanda. La forma attuale della celebrazione, basata su cortei, serate musicali e grandi bevute di birra, è nata nella seconda metà dell’Ottocento per iniziativa delle comunità irlandesi emigrate negli Stati Uniti. Dall’inizio del Novecento la festa si è affermata in Irlanda, assumendo anche significati nazionalisti, e, più recentemente, si è diffusa anche in altri Paesi, tra cui l'Italia. Naturalmente, in una festa che celebra l’orgoglio irlandese, non si può che consumare la bevanda simbolo del Paese: la birra.

Ecco le curisiotà su questa festa