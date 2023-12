Saman, oggi la sentenza sull'omicidio. Il papà in lacrime davanti ai giudici: «Era il mio cuore, non l'ho uccisa». Chiesto l'ergastolo

Omicidio Saman. Si attende per il pomeriggio la sentenza del processo sulla morte della diciottenne uccisa nella notte tra il 30 aprile e il primo maggio 2021 a Novellara e che proprio ieri avrebbe compiuto 21 anni. Per omicidio e soppressione di cadavere sono imputati davanti alla Corte di assise di Reggio Emilia cinque familiari della vittima: il padre Shabbar Abbas, lo zio Danish Hasnain, i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, tutti detenuti e presenti e la madre Nazia Shaheen, latitante in Pakistan.

Si avvia così al termine un dibattimento intenso e a tratti drammatico, con testimonianze lunghe e contestate, come quella, su tutti, del fratello della vittima, 16enne all'epoca dell'omicidio, grande accusatore dei propri familiari. Il corpo di Saman è stato trovato a metà novembre di un anno fa in un casolare vicino a casa, un anno e mezzo dopo l'omicidio e dopo lunghe e vane ricerche, su indicazione dello zio, già in carcere.