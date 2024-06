Saggio di fine anno, mamme vip in prima fila: Ilary Blasi da Isabel Totti, Paola Caruso alla recita di Michele, le nipotine di Giulia De Lellis

Il mese di giugno, oltre a essere il primo mese estivo e il mese in cui finisce la scuola è anche il mese dei saggi di fine anno, quel tenero momento in cui i bambini si esibiscono davanti a genitori, zii e nonni che, giustamente, riprendono, applaudono e si commuovono. Vale lo stesso per i vip che hanno figli o nipotini e che assistono commossi alle dolci recite dei bambini. Ieri è toccato a Ilary Blasi e a Paola Caruso e, nei giorni scorsi, anche Giulia De Lellis ha assistito ai saggi delle nipotine Penelope e Matilde.