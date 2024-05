Fabio Rovazzi, le scuse dopo il finto furto del cellulare a Milano: «Ho creato disagio, la cosa mi è un po' sfuggita di mano...»

«Nelle ultime ore mi sono ritrovato al centro di una tempesta mediatica. Attaccato da politici e giornalisti che prima mi hanno usato per fare notizia e poi si sono sentiti traditi. Ma siccome non mi piace fare la vittima, chiedo scusa per il disagio che ho involontariamente creato». Lo scrive sulle sue pagine social il cantante Fabio Rovazzi che è stato criticato, anche dal sindaco di Milano, Giuseppe Sala, per avere finto il furto di un telefono per sponsorizzare il suo nuovo album.

