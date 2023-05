Roma, gli appuntamenti del weekend: spettacoli, concerti, mostre. Tutto quello che c'è da fare

Concerti, spettacoli, grandi eventi. La bella stagione a Roma si arricchisce di appuntamenti all’insegna delle arti, anche con l’avvio di numerosi festival.

MUSICA

Sono le note, per consuetudine, le grandi protagoniste della stagione calda. Il 26 maggio, il palco di Largo Venue sarà tutto per Gianmaria. Il giorno dopo, invece, Anna Oxa sarà all’Auditorium Parco della Musica. Ed è solo l’inizio. Il 30 maggio, infatti, sarà il live di Zucchero – poi in scena anche 31 maggio, 2, 3 e 4 giugno – a dare il via al Caracalla Festival, cartellone estivo dell’Opera di Roma, che vanta 50 serate fino al 10 agosto, tra lirica, musica pop e molto ancora. A seguire, poi il 6 giugno all’Auditorium Parco della Musica si aprirà il Roma Summer Fest.

Intanto, si fa musica anche al lago di Tor di Quinto, dove è stato appena inaugurato Bali Ha’i, nuovo spazio estivo con un programma ricco di eventi gratuiti, concerti, street food, serate all’insegna dello swing e del rock ’n roll, lounge dj e mixology, fino al 3 settembre, con una breve pausa durante i giorni del Vinoforum tra il 9 e il 18 giugno. Tra i protagonisti, Gianluca Guidi, Adika Pongo, Marco Liotti & the Fifty Fifty, Ufo Rock Band, Four Vegas, Fast & Furious band e Claudio “Greg” Gregori.