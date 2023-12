Roberto Coppola, il cuoco sparito per 7 anni e ritrovato in Texas. La mamma: «Ha chiesto di essere lasciato solo. Vorrei solo dirgli che ora sono felice»

Per anni ha chiesto che fosse cercato. Da quel 2 luglio del 2016 mamma Anna non aveva più notizie di suo figlio. Fino a ieri: Roberto Coppola, 43 anni, è stato ritrovato in Texas dopo 7 anni di silenzio. E' vivo e sta bene. «È il regalo di Natale più bello che potessi mai immaginare. Sono rinata: saperlo in vita e sapere che sta bene...», dice la mamma Anna Maiorano al Corriere della Sera.