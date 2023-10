Robert Card, trovato morto il killer del Maine: in fuga da due giorni, era nei boschi vicino ai luoghi della strage

Il corpo senza vita di Robert Card è stato trovato nei boschi vicino a Lewiston, non lontano dai luoghi dove aveva compiuto il massacro uccidendo 18 persone nel Maine. «Ho chiamato il presidente Joe Biden per informarlo», dichiara la governatrice Mills. In pochi minuti, armato di un fucile mitragliatore, forse un M12, aveva compiuto una strage in un bar e in una pista di bowling a Lewiston.

Strage nel Maine, militare spara e uccide 18 persone. Cosa è succeesso