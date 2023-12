Richard Franklin, morto nella notte di Natale l'attore star di Doctor Who ed Emmerdale

L'ultimo respiro nella notte di Natale. L'attore britannico Richard Franklin è morto nel sonno ieri 25 dicembre.

Noto per aver interpretato il Capitano Mike Yates in Doctor Who dal 1971 al 1974, i fan lo ricordano sui social e rendono omaggio al personaggio che gli ha dato fama e popolarità.

Ad annunciare la sua morte questa mattina è stato l'amico Liam Rudden, incaricato dalla famiglia dell'artista di accedere al profilo social di Franklin per pubblicarne la triste scomparsa.