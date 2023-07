Reddito di cittadinanza, governo: «Critiche pretestuose». Cgil: «Centinaia di migliaia senza sostegno». Oggi presidio a Napoli

Il governo difende le scelte sul reddito di cittadinanza (che ha privato del sussidio 169mila famiglie avvisate da un sms dell'Inps) e bolla come «pretestuose» le proteste delle opposizioni. Il sottosegretario Giovanbattista Fazzolari ribadisce che «la modifica tutela i fragili» prevedendo il prosieguo degli aiuti per invalidi, anziani e famiglie con minori a carico, mentre secondo la Cgil «centinaia di migliaia di persone dai prossimi giorni si ritroveranno senza sostegni». Un presidio di protesta è previsto stamani davanti la sede Inps di Napoli.

Il governo difende la scelta

«Le persone che perderanno ora il reddito di cittadinanza - sintetizza Fazzolari - lo avrebbero perso anche con la norma dei grillini. Anzi, grazie a noi almeno i fragili lo manterranno. Se questo è il livello dell'opposizione temo che ci toccherà governare a lungo». Ma dal centrosinistra e dalla Cgil continuano le critiche. «Il governo - dice il segretario Maurizio Landini - taglia il reddito a 169 mila famiglie e contemporaneamente continua a fare sanatorie fiscali. Non sta né in cielo né in terra in un Paese in cui si è poveri lavorando e in cui metà Paese fa fatica ad arrivare alla fine del mese».