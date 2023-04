Redditi, un italiano su quattro dichiara meno di 15mila euro: «Imprenditori e dipendenti guadagnano stesse cifre»

Ancora una volta sembrerebbe che dipendenti e imprenditori guadagnino più o meno le stesse cifre mentre il reddito medio più elevato è quello da lavoro autonomo, di poco superiore ai 60.000 euro. Molto indietro i pensionati che chiudono in basso la scala con meno di 19.000 euro. Intanto la buona notizia è che in un anno di elevata ripresa dell'economia, il 2021, con un pil in crescita del 7%, anche il numero totale dei contribuenti sale di oltre 316.000 soggetti.

