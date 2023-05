Rc Auto, l'assicurazione schizza alle stelle: +20,6% nel Lazio ad aprile. Latina la provincia più costosa, Viterbo la più economica

Ancora cattive notizie per gli automobilisti laziali; dopo il caro mutui e l’aumento generalizzato dei prezzi dei beni di consumo, anche il rincaro dell’Rc auto - iniziato quasi un anno e mezzo fa - non stenta a rallentare tanto è vero che, come evidenziato dall’Osservatorio di Facile.it, in appena 12 mesi, il premio medio pagato nel Lazio è cresciuto del 20,6% arrivando, ad aprile 2023, a 527,28 euro.

Sciopero e maltempo, prezzi aerei alle stelle: «Rincari del 250%». Venezia-Roma a 400 euro, Verona-Napoli a 369

Caro affitti, il sindaco di Venezia Brugnaro: «Se paghi 700 euro una stanza non meriti di laurearti»