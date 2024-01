Milano, 19enne stuprata al parco: resta in cella il calciatore arrestato. Il gip: «Nessu freno inibitorio»

A Milano una ragazza litiga in casa con la famiglia, esce e compra una bottiglia di vodka. La telecamera di una banca la riprende intorno all’1 di notte mentre attraversa la strada in piazzale Istria. Dietro di lei c'è un uomo che la segue . Tra le due immagini scorrono 15 secondi. È la notte tra domenica 22 e lunedì 23 ottobre. Quell’uomo è Stanislav Bahirov, 25enne nato in Ucraina, calciatore (ormai ex) della Vogherese in serie D. È stato arrestato all'alba di venerdì a Milano. Deve rispondere dell'accusa pesantissima di violenza sessuale, aggravata dall'uso di sostanze alcoliche, dalla giovane età della vittima - 19 anni - e dal fatto che la ragazza soffra anche di patologie psichiatriche che la rendono più vulnerabile. Avrebbe stuprato la ragazza durante la notte tra il 22 e il 23 ottobre 2023, nell'area cani del parco Wanda Osiris, in zona piazzale Istria. A poche centinaia di metri dall'abitazione dove il giocatore vive con la sua famiglia.