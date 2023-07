«Quanto emerso finora dagli esami autoptici consolida le nostre tesi, ovvero che Purgatori sarebbe stato colpito da ischemie cerebrali». È quanto riferiscono i legali della famiglia del giornalista Andrea Purgatori in merito alle indagini in corso per appurare con esattezza le cause della morte. Il 6 settembre prossimo inoltre sono previste nuove perizie, ulteriore step degli accertamenti già avviati.